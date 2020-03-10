Рэпер Моргенштерн перенес операцию
Ближайшие концерты звезды сорвались из-за болезни
Рэпер Алишер Моргенштерн попал в больницу, где он перенес операцию. Об этом рассказал сам исполнитель на своей странице в "Инстаграм".
По словам музыканта, его здоровье ухудшилось после нескольких концертов из-за ангины. В итоге Моргеншерну разрезали миндалину, чтобы убрать отек. Сейчас, по словам рэпера, ему предстоит провести еще несколько дней в больнице.
Из-за внезапной госпитализации Алишер переносит ближайшие концерты в трех городах, так как теперь временно не может выступать. Об этом эпатажный рэпер рассказал на видео из больничной палаты в своей соцсети.
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