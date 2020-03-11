Их клипы посмотрели более миллиарда раз

Поп-группа "Время и Стекло" заявила о распаде. Солисты рассказали, что после 10 лет творчества они отдали проекту максимум своих сил.

Видео с официальным объявлением опубликовала в своем инстаграм-аккаунте Надя Дорофеева. В нем она вместе со своим партнером по сцене Алексеем Завгородним сообщила фанатам о прекращении существования группы.

Певица заявила, что 10 марта они выпустили последний клип в составе "Время и Стекло". Надя Дорофеева призналась, что для участие в группе было для нее настоящей жизнью. Завгородний добавил, что они продолжат дружить с Надей, но пойдут по разным музыкальным дорогам.



Музыканты сообщили поклонникам, что уже готовятся к последнему концерту "Время и Стекло" в Киеве. Он пройдет 11 сентября.

Фанаты в комментариях к видео признавались в любви к любимой группе и благодарили музыкантов: "Спасибо вам за все, если бы не вы, я бы не стала сейчас тем,кем являюсь…", "Мы всегда будем вас поддерживать только пожалуйста продолжай петь и выступать", "Спасибо вам большое, просто нет слов..", "Главное, останьтесь друзьями".

Ранее "Утро" рассказало, что "Евровидение-2020" может пройти в режиме телемоста.