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Распалась популярная группа

Распалась популярная группа
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Их клипы посмотрели более миллиарда раз

Поп-группа "Время и Стекло" заявила о распаде. Солисты рассказали, что после 10 лет творчества они отдали проекту максимум своих сил. 

Видео с официальным объявлением опубликовала в своем инстаграм-аккаунте Надя Дорофеева. В нем она вместе со своим партнером по сцене Алексеем Завгородним сообщила фанатам о прекращении существования группы. 

Певица заявила, что 10 марта они выпустили последний клип в составе "Время и Стекло". Надя Дорофеева призналась, что для участие в группе было для нее настоящей жизнью. Завгородний добавил, что они продолжат дружить с Надей, но пойдут по разным музыкальным дорогам. 

Музыканты сообщили поклонникам, что уже готовятся к последнему концерту "Время и Стекло" в Киеве. Он пройдет 11 сентября. 

Фанаты в комментариях к видео признавались в любви к любимой группе и благодарили музыкантов: "Спасибо вам за все, если бы не вы, я бы не стала сейчас тем,кем являюсь…", "Мы всегда будем вас поддерживать только пожалуйста продолжай петь и выступать", "Спасибо вам большое, просто нет слов..", "Главное, останьтесь друзьями". 

Ранее "Утро" рассказало, что "Евровидение-2020" может пройти в режиме телемоста.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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