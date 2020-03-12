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В семье звезды фильма "Летят журавли" случилась беда

В семье звезды фильма "Летят журавли" случилась беда
Татьяна Самойлова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Брат Татьяны Самойловой попал в больницу с серьезным ранением

В семье легенды советского кинематографа Татьяны Самойловой произошла трагедия. Ее младшего брата, актера Алексея Самойлова доставили в больницу с глубоким ножевым ранением.

Как выяснилось, 75-летний артист готовил обед и нечаянно уронил нож, который впился мужчине в ногу. Пострадавший сам вызвал врачей. 

Ему была оказана необходимая помощь. Сейчас жизни и здоровью пациента ничто не угрожает, передает РЕН ТВ. 

Он является представителем знаменитой актерской династии. Его сестра Татьяна прославилась после оскароносной картины "Летят журавли", а отец – герой прославленной ленты "Они сражались за Родину" Евгений Самойлов.

Сам Алексей служил  "Современнике" и "Малом театре". Он известен ролями в фильмах-спектаклях "Обыкновенная история", "Много шума из ничего", "Былое и думы" и других.

Ксения АНДРЕЕВА

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