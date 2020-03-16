Журналистка станет мамой в четвертый раз

Маргарита Симоньяном рассказала в интернете о прибавлении в семье. Руководитель одного из телеканалов снова забеременела, спустя несколько месяцев после предыдущих родов. В конце октября 2019 г. Маргарита Симоньян и ее супруг Тигран Кеосаян стали родителями девочки.

Журналистка считает, что забеременела слишком рано, но избавляться от ребенка не планировала. Наоборот, жестко высказалась против абортов.

"Это, конечно, слишком рано – получается, я забеременела всего через четыре месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение", – написала журналистка в "Инстаграм".

Пользователи новостью были удивлены. Они поздравили 39-летнюю медиаменеджера с прибавлением и пожелали ей легких родов.

"Легкой беременности и родов", "Мир Вашему дому. Я очень тронута. Какая же Вы благородная мать. Всевышней Вас благословил", "Маргарита, умеете Вы удивить. Дай бог Вам легкой беременности, легких родов и здорового малыша!" – поддержали журналистку подписчики.

Напомним, у Маргариты Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна есть трое детей – две дочери и один сын.