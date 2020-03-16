Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Актер из "О чем говорят мужчины" попал в больницу

Актер из "О чем говорят мужчины" попал в больницу
Алексей Агранович. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Алексей Агранович повредил ногу

Артист обратился к медикам с жалобами на боль в ноге. Врачи диагностировали у мужчины перелом лодыжки и наложили гипс. 

Сам Алексей Агранович к ситуации относится с юмором. Теперь он будет находиться в "самоизоляции", – как сам он написал в "Инстаграм". Подписчики желают знаменитости скорейшего выздоровления.

Артист известен зрителям по ролям в фильмах "Юморист", "О чем говорят мужчины", дополняет "РЕН-ТВ". 

Агранович родился в 1970 году в семье, связанной с кино. Позже он учился во ВГИКе на курсе Армена Джигарханяна. Женат на актрисе Виктории Толстогановой.

Особую популярность 49-летний Алексей Агранович получил весной 2019 года, когда вышел фильм "Юморист", в котором он играет главную роль комика Бориса Аркадьева.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей