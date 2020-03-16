Алексей Агранович повредил ногу

Артист обратился к медикам с жалобами на боль в ноге. Врачи диагностировали у мужчины перелом лодыжки и наложили гипс.

Сам Алексей Агранович к ситуации относится с юмором. Теперь он будет находиться в "самоизоляции", – как сам он написал в "Инстаграм". Подписчики желают знаменитости скорейшего выздоровления.

Артист известен зрителям по ролям в фильмах "Юморист", "О чем говорят мужчины", дополняет "РЕН-ТВ".



Агранович родился в 1970 году в семье, связанной с кино. Позже он учился во ВГИКе на курсе Армена Джигарханяна. Женат на актрисе Виктории Толстогановой.

Особую популярность 49-летний Алексей Агранович получил весной 2019 года, когда вышел фильм "Юморист", в котором он играет главную роль комика Бориса Аркадьева.