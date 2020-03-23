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Болеющая раком звезда "Иронии судьбы" заперлась дома

Болеющая раком звезда "Иронии судьбы" заперлась дома
Барбара Брыльска. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Барбара Брыльска не стала отрицать свой диагноз

Актриса, сыгравшая главную героиню – Надю – в "Иронии судьбы, или С легким паром!", уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, выяснили журналисты. По их данным, Барбаре Брыльской диагностировали рак языка. Напрямую о проблемах со здоровьем 78-летняя знаменитость не рассказывает, но и ничего не отрицает. Сейчас она все время проводит дома – там планирует переждать коронавирус.

Комментируя известия о своем раке, кинозвезда добавила, что врачи дают ей хороший прогноз, но на выздоровление нужно много времени.

Информация о пандемии заставила Брыльскую только сильнее заботиться о себе. Пока она сидит в своем доме недалеко от Варшавы, а помогает ей сын Людвиг.

Брыльска рассказала журналистам, что 33-летний наследник владеет собственным бизнесом, однако дела у него идут не очень хорошо, поэтому звезда "Иронии судьбы" помогла ему материально – дала денег на жилье. Знаменитость призналась, что сделала это затем, чтобы родственники не ждали ее смерти и наследства, добавляет StarHit.

В последнее время актриса редко появляется на публичных мероприятиях, а с журналистами общается редко. В одном из интервью, как дополняет "Царьград", она поделилась, что надеется на улучшение своего здоровья.

Ранее "Утро" писало о смерти российской актрисы Марины Меримсон, которую приглашали на роль главной гуроини в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром".

Дарья ПЕТРОВА

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