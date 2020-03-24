Звезда "Великолепного века" раскрыла истинную причину ухода из сериала
Мерьем Узерли стала любимицей миллионов после выхода на экраны сериала "Великолепный век". Однако после съемок третьего сезона знаменитость ушла из сериала. Позже выяснится, что она сбежала в Германию. Только спустя несколько лет исполнительница роли Хюррем решила объяснить свой поступок.
Блондинка поясняет, что непрекращающиеся съемки очень измотали ее. Она не смогла справиться с напряжением, перестала испытывать радость от происходящего. Сначала ходили слухи, что звезду просто уволили, но оказалось, что сама Узерли решила покинуть команду популярного турецкого сериала.
Актриса добавляет, что чувствовала себя роботом и все всегда пыталась сделать идеально, что в итоге и привело к кризису – в 2013 году девушка сбежала со съемок.
Такой неожиданный уход из сериала отразился на дальнейшей карьере Мерьем Узерли – некоторые режиссеры отказывались с ней работать. Однако сейчас артистка проектами не обделена – она живет в Берлине и снимается в фильмах сразу двух стран – Турции и Германии, – дополняет Aksam.com.
О личной жизни исполнительницы роли Хюррем известно мало. Она одна воспитывает маленькую дочь, которую родила от бизнесмена. С отцом малышки у знаменитости отношения не сложились.
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