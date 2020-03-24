Актриса рассказала о сложностях на съемочной площадке

Мерьем Узерли стала любимицей миллионов после выхода на экраны сериала "Великолепный век". Однако после съемок третьего сезона знаменитость ушла из сериала. Позже выяснится, что она сбежала в Германию. Только спустя несколько лет исполнительница роли Хюррем решила объяснить свой поступок.

Блондинка поясняет, что непрекращающиеся съемки очень измотали ее. Она не смогла справиться с напряжением, перестала испытывать радость от происходящего. Сначала ходили слухи, что звезду просто уволили, но оказалось, что сама Узерли решила покинуть команду популярного турецкого сериала.

Актриса добавляет, что чувствовала себя роботом и все всегда пыталась сделать идеально, что в итоге и привело к кризису – в 2013 году девушка сбежала со съемок.

Такой неожиданный уход из сериала отразился на дальнейшей карьере Мерьем Узерли – некоторые режиссеры отказывались с ней работать. Однако сейчас артистка проектами не обделена – она живет в Берлине и снимается в фильмах сразу двух стран – Турции и Германии, – дополняет Aksam.com.

О личной жизни исполнительницы роли Хюррем известно мало. Она одна воспитывает маленькую дочь, которую родила от бизнесмена. С отцом малышки у знаменитости отношения не сложились.