Итальянской звезде было 89 лет

О смерти музы режиссеров Микеланджело Антониони и Федерико Феллини Лючии Бозе сообщил накануне сын актрисы.

Артистка умерла из-за коронавируса. Организм пожилой звезды не справился с пневмонией, которую вызвал COVID-19, передаетEl País. В своем Инстаграм Мигель написал, что его мама теперь "в лучших местах".

Лючия Бозе скончалась в Мадриде. Она снялась в таких фильмах как "Дама без камелий", "Сатирикон" и многих других.