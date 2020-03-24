Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Легендарная актриса умерла от COVID-19

продолжениеЗаболевших в 10 раз больше: Европу парализовало страхом
Итальянской звезде было 89 лет

О смерти музы режиссеров Микеланджело Антониони и Федерико Феллини Лючии Бозе сообщил накануне сын актрисы.

Артистка умерла из-за коронавируса. Организм пожилой звезды не справился с пневмонией, которую вызвал COVID-19, передаетEl País. В своем Инстаграм Мигель написал, что его мама теперь "в лучших местах".

Лючия Бозе скончалась в Мадриде. Она снялась в таких фильмах как "Дама без камелий", "Сатирикон" и многих других.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию

Западный сосед отказался помогать союзнику по ЕС и НАТО

Европа откроет границы только через два года

Пугающий прогноз сделали власти Чехии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей