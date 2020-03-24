Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Дочь Догилевой борется с коронавирусом без одежды

Дочь Догилевой борется с коронавирусом без одежды
Татьяна Догилева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственница актрисы преобразилась ради съемки

Екатерина Догилева примерила новый образ. В разгар пандемии дочь актрисы и писателя решила бороться с вирусом с помощью красивых снимков. Наследница Татьяны Догилевой поучаствовала в проекте известного фотографа и снялась полуобнаженной в образе итальянской красавицы.

Дочь знаменитости поясняет, что именно творчество помогает справляться с переживаниями в трудные времена. Также Екатерина решила поделиться со всеми своим печальным опытом – молодая девушка долгое время не могла принять свое тело и прибегала к помощи многочисленных диет.

Догилева-младшая вспоминает, что еще в 15 лет наткнулась в интернете на группу, где восхваляли очень худых моделей. Там же девушка впервые столкнулась с критикой от посторонних и решила меняться, – дополняет "КП".

В итоге дочь знаменитости несколько дней голодала и смогла добиться, как ей казалось, идеального тела. В результате девушка заболела анорексией. Серьезные проблемы со здоровьем вынудили девушку обратиться к врачу – они и смогли спасти Екатерину.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию

Западный сосед отказался помогать союзнику по ЕС и НАТО

Европа откроет границы только через два года

Пугающий прогноз сделали власти Чехии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей