Дочь Догилевой борется с коронавирусом без одежды
Екатерина Догилева примерила новый образ. В разгар пандемии дочь актрисы и писателя решила бороться с вирусом с помощью красивых снимков. Наследница Татьяны Догилевой поучаствовала в проекте известного фотографа и снялась полуобнаженной в образе итальянской красавицы.
Дочь знаменитости поясняет, что именно творчество помогает справляться с переживаниями в трудные времена. Также Екатерина решила поделиться со всеми своим печальным опытом – молодая девушка долгое время не могла принять свое тело и прибегала к помощи многочисленных диет.
Догилева-младшая вспоминает, что еще в 15 лет наткнулась в интернете на группу, где восхваляли очень худых моделей. Там же девушка впервые столкнулась с критикой от посторонних и решила меняться, – дополняет "КП".
В итоге дочь знаменитости несколько дней голодала и смогла добиться, как ей казалось, идеального тела. В результате девушка заболела анорексией. Серьезные проблемы со здоровьем вынудили девушку обратиться к врачу – они и смогли спасти Екатерину.
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