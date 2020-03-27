Известной актрисы не стало после долгой болезни

Народная артистка РСФСР Кларина Шадько скончалась на 82-м году жизни. О смерти актрисы театра сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Шадько не стало сегодня, 27 марта. Прима Ульяновского драматического театра, где она проработала почти 60 лет, долгое время боролась с болезнью, написал Морозов в "Фейсбук". По данным "Ульяновск.Экспресс", вчера актрису доставили в реанимацию, однако спасти ее все же не удалось.

Кларина Шадько начала свою карьеру в 1960-х и сыграла более 200 ролей в театре Ульяновска. Также она преподавала актерское мастерство в местном университете. В 1988 г. Шадько получила звание народной артистки РСФСР, а в 2013-м была удостоена престижной премии "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства.

Губернатор Ульяновской области отметил, что артистка также занималась общественной деятельностью и благотворительностью.