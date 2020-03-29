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Скончался известный музыкант

Скончался известный музыкант
Фото: pixabay.com
Композитору и дирижеру было 86 лет

Кшиштоф Пендерецкий ушел из жизни в воскресенье, 29 марта. Польский композитор умер в Кракове. Об этом пишет газета Wprost со ссылкой на радио Краков. Пендерецкий написал музыку ко множеству известных фильмов – среди них "Сияние", "Маска" и "Изгоняющий дьявола".

Печальную новость подтвердила жена музыканта Эльжбета Пендерецкая, возглавляющая Ассоциацию имени Людвига ван Бетховена.

Польское министерство культуры сообщило, что Пендерецкий умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Отметим, что практически до самой смерти польский композитор писал музыку и давал концерты.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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