Композитору и дирижеру было 86 лет

Кшиштоф Пендерецкий ушел из жизни в воскресенье, 29 марта. Польский композитор умер в Кракове. Об этом пишет газета Wprost со ссылкой на радио Краков. Пендерецкий написал музыку ко множеству известных фильмов – среди них "Сияние", "Маска" и "Изгоняющий дьявола".

Печальную новость подтвердила жена музыканта Эльжбета Пендерецкая, возглавляющая Ассоциацию имени Людвига ван Бетховена.

Po długiej, ciężkiej chorobie zmarł #KrzysztofPenderecki - jeden z najwybitniejszych polskich muzyków, światowy autorytet w dziedzinie muzyki klasycznej. Był profesorem i rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Miał 86 lat. pic.twitter.com/Mz2kmLBPGW — Ministerstwo Kultury (@MKiDN_GOV_PL) March 29, 2020

Польское министерство культуры сообщило, что Пендерецкий умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Отметим, что практически до самой смерти польский композитор писал музыку и давал концерты.