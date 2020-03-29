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Танцы Киркорова и Бузова в ванне: как звезды развлекаются на домашнем карантине

Танцы Киркорова и Бузова в ванне: как звезды развлекаются на домашнем карантине
Александр Гудков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитости поделились секретами, как пережить период самоизоляции

Вот уже которую неделю многие россияне стараются по максимуму соблюдать карантин и выходить из дома лишь при крайней необходимости из-за эпидемии коронавируса. Звезды исключением не стали – в Сети появилось видео, созданное под руководством Александра Гудкова, о том, что делают представили шоу-бизнеса во время самоизоляции, что не успевают в обычные дни.

Так в ролике сам Гудков то "точит" ногти на кошачьей когтеточке, то танцует, то играет крышками от мусорных баков, то пытается понять, "от чего сошел с ума Джиган". Рэпер же в кадре тоже появляется и "делает ингаляции" в бассейне. В видео снялись, например, Илья Прусикин, солист Little Big, который рисует сам себя, Елизавета Боярская и Максим Матвеев танцуют на кухне со страшим сыном.

За зажигательными движениями время проводит Филипп Киркоров с детьми. Звезда "Орла и решки" Настя Ивлеева учится боевым искусствам с помощью палки колбасы и не забывает про любимый напиток – вино, Ольга Бузова моется в одежде.

В кадре появился и Иван Ургант, в шоу которого изначально и показали ролик. Телеведущий с помощью песни рассказал, что попил из утюга и постирал лежак для кота. И если многие звезды делали все это в шутку, то Дима Билан, Федор Смолов и Ирина Шейк занимаются полезным делом – уборкой. Певица Елка и юморист Илья Соболев занимаются спортом, Лолита времени зря не теряет и делает маски для лица.

Зрители, посмотревшие видео на "Ютуб", пришли в полный восторг от идей Гудкова, многие отметили, что живут так и в обычное время.

"Ну какая же прелесть этот ваш Гудков и все что он делает", "Господи, берегите там Гудкова, он прямо кладезь идей", "Мне кажется 50% населения всю жизнь на самоизоляции!" – подчеркнули интернет-пользователи. 

Полина ИВАНОВА

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