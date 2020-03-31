Ему было 78 лет

Ушел из жизни драматург и театральный режиссер Владимир Ласточкин. Печальную новость сообщили в Союзе театральных деятелей РФ. Ласточкин умер 27 марта, в пятницу. Однако известно об этом стало лишь накануне, 30 марта.

"скоропостижно скончался известный режиссёр и главный идеолог Российского Театра масс, педагог, драматург и общественный деятель Владимир Николаевич Ласточкин. Он ушел из жизни в Международный день театра (...) который мы впервые провели не все вместе, а в изоляции, на карантине. К несчастью, видимо, этих мер оказалось недостаточно (...)", – говорится на официальном сайте.



Представители союза выразили соболезнования родным и близким российского режиссера.

"Светлая ему память и наша благодарность за все, что сделал", – сказано в сообщении.

