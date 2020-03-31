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"Загибалась от боли": российскую актрису закрыли в испанской клинике

"Загибалась от боли": российскую актрису закрыли в испанской клинике
Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Знаменитость сама рассказала о своих мучениях

Популярную в России актрису и телеведущую Татьяну Лазареву экстренно положили в больницу. Она сейчас находится в Испании, где большинство лечебных учреждений превратили в клиники для пациентов с коронавирусом. 

Хотя буквально накануне ничто не предвещало беды. Вечером Лазаревой вдруг стало плохо. Пришлось дважды вызвать скорую помощь, потому как после первого визита врачей облегчение не наступило.

"Стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить, – рассказала звезда о своих мучениях в "Инстаграм", добавив, что доктор ей вколол сильное обезболивающее, так как она просто "загибалась от боли".  

В итоге Лазареву отправили в больницу. Для этого вызвали "чистую от коронавируса" карету скорой помощи, так как, к счастью, симптомы Татьяны не имели ничего общего с теми, которые проявляются при китайской инфекции. 

"Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит", – заверила Лазарева, пожаловавшись лишь на чувство голода.

Испания замыкает тройку лидеров по количеству зараженных китайской пневмонией. На данный момент там зафиксировано более 94 тыс. больных и свыше восьми тыс. жертв коронавируса. 

Ксения АНДРЕЕВА

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