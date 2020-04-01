Артиста нашли мертвым в его собственной квартире

Константин Доронин скончался в Москве спустя два дня после дня рождения. Актеру и режиссеру радиопередач было 84 года. О смерти рассказала супруга советской звезды.

Доронина нашли мертвым в его московской квартире утром 28 марта. Его жена Клара Иосифовна поделилась, что артист долго болел – боролся с онкологией. А недавно знаменитый режиссер пережил инсульт, пишет сайт "Комсомольская правда".

Похороны прошли 31 марта. Жена Доронина вспоминает о нем как о прекрасном человеке: супруги проработали на радио вместе 40 лет.

Зрители познакомились с Дорониным в 1958 г., после выхода фильма "Флаги на башнях". Помимо работы в кино актер также играл в театре на Таганке – сцене он посвятил пять лет.

Затем Доронин решил связать свою жизнь с радио. На протяжении многих лет он был режиссером популярной программы Всесоюзного радио "Последние известия". Также он освещал наиболее значимые мероприятия в СССР, к которым относились и летние Олимпийские игры 1980 года.