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Умер известный исполнитель

Умер известный исполнитель
Фото: pixabay.com
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Причиной смерти артиста стал коронавирус

Легендарный американский исполнитель Джон Прайн скончался в возрасте 73 лет. Врачи диагностировали у него коронавирус. 

О критическом состоянии певца стало известно 29 марта. Семья опубликовала сообщение о его заболевании в социальных сетях. Спустя несколько дней жена уточнила, что положение артиста стало еще хуже. 

Издание Billboard информирует, что Джон Прайн умер 7 апреля. 

Напомним, что американский фолк-певец выступал с 1971 года. Последний его релиз вышел в 2018-м. "Грэмми" Прайн был награжден в 2019-м и 2020 году. Телеканал "360" уточняет, что в зал славы знаменитой премии исполнитель вошел в 2015 году.  


Полина ЛЕДОВСКИХ

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