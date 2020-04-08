Причиной смерти артиста стал коронавирус

Легендарный американский исполнитель Джон Прайн скончался в возрасте 73 лет. Врачи диагностировали у него коронавирус.

О критическом состоянии певца стало известно 29 марта. Семья опубликовала сообщение о его заболевании в социальных сетях. Спустя несколько дней жена уточнила, что положение артиста стало еще хуже.

Издание Billboard информирует, что Джон Прайн умер 7 апреля.

Напомним, что американский фолк-певец выступал с 1971 года. Последний его релиз вышел в 2018-м. "Грэмми" Прайн был награжден в 2019-м и 2020 году. Телеканал "360" уточняет, что в зал славы знаменитой премии исполнитель вошел в 2015 году.



