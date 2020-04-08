"Парализует от шока": кинозвезда рассказала о пережитом насилии
Ирина Горбачева откровенно рассказала о своем жутком опыте. В 11 лет, когда девочка возвращалась из школы в Подмосковье, она встретила на улице взрослого мужчину, который демонстрировал ей свои интимные части тела.
Все произошедшее стало для звезды российских фильмов и сериалов большой травмой, она долгое время срывала жуткий инцидент и ничего не рассказала родителям.
"Невозможно рассказать об этом, когда ты маленький. Это страшно. Ты винишь себя", – рассказала Горбачева. А после добавила: "В такие моменты тебя просто парализует от шока происходящего".
На этом страшные истории в жизни актрисы фильма "Громкая связь" не закончились. В интервью с Юрием Дудем она вспомнила о походе к гинекологу в подростковом возрасте. Когда девушка сидела в кресле, в кабинет вошли студенты медицинского университета. Согласия у юной Ирины тогда никто не попросил.
Пережитое в детстве оставило большой отпечаток на жизни Горбачевой. Она призналась, что насилие изменило ее отношение к мужчинам. Она долгое время боялась контактировать с ними, но в итоге встретила партнера, которому смогла довериться.
Сейчас в личной жизни Ирины Горбачевой все наладилось. Актриса и популярный в "Инстаграм" блогер сумела пережить измены мужа, развод и встретила нового спутника жизни, которого пока скрывает от публики.
Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля
В праздник не стоит много работать и давать в долг
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- США приближаются к рекорду по смертности от коронавируса
- Лукашенко пригрозил белорусам радикальными мерами из-за COVID-19
- России дали прогноз по окончанию эпидемии COVID-19
- Благодатный огонь развезут по храмам России по-новому
Здоровье
- Карантин опасен для мужской силы: как избежать проблем с потенцией
- Сила имбиря: чем повысить иммунитет вместо подорожавшего продукта
- Названы самые полезные упражнения после 50 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик