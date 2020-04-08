Актриса фильма "Аритмия" долгое время боялась отношений с мужчинами

Ирина Горбачева откровенно рассказала о своем жутком опыте. В 11 лет, когда девочка возвращалась из школы в Подмосковье, она встретила на улице взрослого мужчину, который демонстрировал ей свои интимные части тела.

Все произошедшее стало для звезды российских фильмов и сериалов большой травмой, она долгое время срывала жуткий инцидент и ничего не рассказала родителям.

"Невозможно рассказать об этом, когда ты маленький. Это страшно. Ты винишь себя", – рассказала Горбачева. А после добавила: "В такие моменты тебя просто парализует от шока происходящего".

На этом страшные истории в жизни актрисы фильма "Громкая связь" не закончились. В интервью с Юрием Дудем она вспомнила о походе к гинекологу в подростковом возрасте. Когда девушка сидела в кресле, в кабинет вошли студенты медицинского университета. Согласия у юной Ирины тогда никто не попросил.

Пережитое в детстве оставило большой отпечаток на жизни Горбачевой. Она призналась, что насилие изменило ее отношение к мужчинам. Она долгое время боялась контактировать с ними, но в итоге встретила партнера, которому смогла довериться.

Сейчас в личной жизни Ирины Горбачевой все наладилось. Актриса и популярный в "Инстаграм" блогер сумела пережить измены мужа, развод и встретила нового спутника жизни, которого пока скрывает от публики.