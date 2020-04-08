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Просто бомба: Каменских показала Потапа без штанов

Просто бомба: Каменских показала Потапа без штанов
Потап и Настя Каменских. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка в нестандартном образе без стеснения показала полуголого мужа

Настя Каменских, получившая всемирную славу исполнив хит Elefante, не скучает в изоляции. Артистка опубликовала горячее видео с мужем Алексеем Потапенко ( известным под псевдонимом Потап), где тот без штанов танцует в узком черном платье с огромным разрезом. 

Семейная пара приняла участие во флешмобе, по которому мужчины и женщины меняются одеждой. Так в начале ролика в роскошном черном платье и голубой шубе позирует сама Каменских. Наряд изыскано подчеркивает прекрасные формы – артистки – длинные ноги и осиную талию. Рядом стоит ее супруг – Потап. На нем черный костюм и очки. 

Затем на секунду исчезает свет и в откровенном черном платье танцует уже Алексей. На нем все та же голубая шуба и даже серьги жены. 

Поклонникам пары такая шутка пришлась по вкусу.

"Боже, это просто бомба; Класс!; Губки то какие !У Потапа такая ножка хот; ЭТО ШЕДЕВР!; Потапа мало", – комментировали они . 

Потап и Настя поженились в 2019 году. Долгое время артисты скрывали свои отношения. Как рассказывал сам Алексей, сначала он был женат, а после долгое время они боялись нарушить идиллию таким вниманием. Однако после развода музыканта пара все-таки решилась сделать коминг-аут и признаться, что кроме работы их много чего объединяет. 

Рина КРАСНОВА

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