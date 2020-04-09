Пользователи недовольны высказываниями ведущих и видом студий

В середине марта телеканалы приняли решение снимать все передачи, где были зрители, без их участия. Это сделано для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Так, например, программы "Вечерний Ургант", "Пусть говорят" и "Прямой эфир" остались без гостей в студии. Многие зрители признаются, что теперь не хотят смотреть телевизор, так как все происходящее на экране вызывает у них ужас.

Такую реакцию вызвала находка телевизионщиков. Создатели шоу "Поле чудес" заменили настоящих людей воздушными шарами, на которых нарисовали лица. Креатив работников программы зрителей не впечатлил. В комментариях многие из них написали, что качающиеся шары выглядят жутко.

"Дожили,шарики вместо массовки", "Как-то крипово смотрится. Студия, считал, пустая, жаль, эха нет. Вместо зрителей – шарики, которые еще аплодируют", "Смотреть эту передачу больше не хочется", "Передача спустилась", "Похоже на триллер", "Это жутко выглядит", – комментируют зрители.

Аудитории лишилось и шоу "Вечерний Ургант". Место многочисленных зрителей заняли участники съемочной группы – теперь наблюдает за происходящим на съемках всего несколько человек. Увеличилось и расстояние между гостями передачи и ведущим.

Изменения произошли и на съемочной площадке "Прямого эфира". Гостей в передаче Андрея Малахова нет, заменять их не стали. Эксперты по определенной теме теперь сидят дальше друг от друга.

Многие зрители критикуют и шоу Ольги Скабеевой. Пользователи недовольны высказываниями ведущих и ее гостей о вирусе COVID-19, а также считают, что передача идет слишком долго. В комментариях некоторые отметили, что больше не будут ее смотреть.

"Ведущая противная", "Изоляция тоже до лета?! А что народ кушать будет?", "Одна говорильня, и никаких результатов! Взяли бы и хоть один вопрос решили конкретно!", "Кто кашляет в студии?! И все без масок!!!", "Больше 60 минут не смотрю", – высказались недовольные россияне на "Ютуб".