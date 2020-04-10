Ксении Триполитовой было 104 года

Печальную весть принес историк моды Александр Васильев. О смерти балерины он сообщил в своем "Инстаграм".

"На 105-м году жизни скончалась старейшая русская балерина, жившая во Франции, Ксения Артуровна Триполитова", – написал он.

По словам Васильева, который был знаком с танцовщицей и даже написал о ней книгу, она до последнего отказывалась отправляться в дом престарелых и почти до конца вела активную жизнь. Машину перестала водить лишь в 97 лет, позволяла себе иногда выпить.

"Только в последнее время ее сознание стало угасать. Но еще три-четыре года назад она живо интересовалась искусством, литературой", – отметил Васильев.

Родившаяся в 1915 г. Триполитова пережила множество потрясших Россию и весь мир событий – Первую мировую, революцию, Вторую мировую. Как отметила в комментариях актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, балерина прожила как минимум две жизни.

"105 лет! Как минимум это 2 жизни... Царствие небесное", – написала она.