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Известная актриса умерла из-за коронавируса

Звезде фильма "Грозовой перевал" было 74 года

О смерти британской актрисы Хилари Хит пишет Daily Mail. Она скончалась в возрасте 74 лет из-за COVID-19.

Хит ушла из жизни на прошлой неделе, сообщил ее крестник Алекс Уильямс.

Артистка известна по роли в фильме "Грозовой перевал" (1970 года) по роману Эмили Бронте. Кроме того, Хилари Хит играла в театре.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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