Родственница актрисы, сыгравшей в картине "Утомленные солнцем-2", попала в больницу

Вера Воронкова оказалась в центре скандала. Ее дочь, по информации журналистов, госпитализирована в больницу после избиения матерью. Сама знаменитость в телефонном разговоре с репортерами назвала эту информацию "неверной".

Как пишут СМИ, актриса сериала "Год культуры" узнала о том, что 13-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, от полиции.

Подросток рассказала, что конфликт со знаменитой мамой произошел 14 апреля, когда актриса употребляла алкоголь. Девочка якобы спрятала бутылки, после чего Воронкова ее и ударила, пишет "РЕН ТВ". 15 апреля ребенок обратился к старшему брату за помощью.

Вера Воронкова знакома зрителям по ролям в сериалах "Год культуры", "Каменская", "Марш Турецкого".