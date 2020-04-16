Актрисе досталось за роль в картине "Зулейха открывает глаза"

Чулпан Хаматова откровенно рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться после окончания съемок в сериале. Артистка призналась, что, несмотря на хороший рейтинг фильма, на нее сразу же обрушилась критика. Знаменитость просто затравили в интернете.

В адрес исполнительницы главной роли в сериале "Зулейха открывает глаза" посыпались проклятия. Как оказалось, некоторые зрители считают, что картина показывает неправдивую историю о раскулачивании татар. Об этом Чулпан Хаматова рассказала в прямом эфире в "Инстаграм" вместе с автором книги Гузелью Яхиной, – пишет "Свободная пресса".

После прямого эфира пользователи начали обсуждать слова актрисы и сам сериал. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни благодарят актрису и автора книги, по которой и был снят сериал, другие критикуют фильм и требуют запретить его.

"Спасибо вам за прекрасную книгу и фильм", "Зулейха" - сериал-пропаганда против татар", "Книга неоднозначная. Но фильм нравится", "Не стоит смотреть такое и показывать", – пишут пользователи.

Книга «Зулейха открывает глаза», которая легла в основу сериалу, была выпущена в 2015 году. Произведение сразу же стало популярно среди читателей и получило несколько премий. Роман был переведен на множество языков.