Актриса борется с Альцгеймером

Серафима Холина, которая сыграла в фильме "Бриллиантовая рука", плохо видит, и у нее есть проблемы с головой. Об этом журналистам рассказала дочь артистки Людмила.

"Страдает от болезни Альцгеймера", – призналась женщина StarHit, добавив, что если бы было лечение, то Маргариту Терехову избавили бы от недуга уже давно.

Дочь 97-летней актрисы отметила, что постоянно находится рядом с матерью, которая любит смотреть телевизор. Холина не выходит на улицу. Людмила подчеркнула, что семья в помощи не нуждается.

Холина сыграла в "Бриллиантовой руке" ведущую показа мод. Ее героиню прославила фраза "Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты".

Серафима Холина была замужем за актером Олегом Голубицким, от которого и родила дочь Людмилу. Актриса также появлялась во многих фильмах в эпизодических ролях, например, в лентах "Кавалер Золотой Звезды", "Доброе утро" и "Аннушка". Холина также играла на сцене.