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Умер заслуженный артист России

Актер театра кукол скончался на 59-м году жизни

Артист рязанского театра кукол Андрей Абрамов умер 16 апреля. Об этом сообщили представители храма Мельпомены.

В сообщении, опубликованном на сайте, не уточняется причина смерти актера. 

Как передает "Комсомольская правда", Абрамов родился в 1962 году. Он выучился на актера в училище Екатеринбурга. Артист выступал с тростевыми куклами, перчаточными, марионетками и другими. 

Среди его популярных спектаклей были такие, как "Мастер и Маргарита", "Три поросенка", "Маленький принц", "Брат Чичиков" и другие.

Полина ИВАНОВА

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