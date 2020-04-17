В июне артистка должна была отпраздновать 80-летний юбилей

Заслуженная актриса России Евгения Уралова на 80-м году ушла из жизни. Скорбным известием поделились сотрудники Театра имени Ермоловой.

Популярная артистка, запомнившаяся зрителям по роли в сериале "Дети Арбата", скончалась в Израиле после тяжелой и продолжительной болезни. Весь театральный коллектив выразил глубокие соболезнования близким ушедшей из жизни знаменитой актрисы.



Евгения Уралова родилась 19 июня 1940 г. в Ленинграде. Во время блокады ее вместе с матерью эвакуировали из города, но по дороге их группа попала в окружение, и будущей знаменитой актрисе пришлось жить в партизанском отряде, сообщает телеканал "360". После окончания Великой Отечественной она вернулась в родной город, где в 1964 г. окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

После второго замужества Евгения Уралова переехала в столицу. Тогда ее супругом был актер Всеволод Шиловский. В третий раз актриса вышла замуж за автора и исполнителя песен Юрия Визбора. С ним она познакомилась во время съемок фильма "Июльский дождь" Марлена Хуциева – в этой знаменитой кинокартине актриса исполнила главную роль.

Она также снялась в сериале "Дети Арбата" Андрея Эшпая, фильме "Аты-баты, шли солдаты…" Леонида Быкова. Помимо этого, Евгения Урала сыграла роль Екатерины Великой в рекламе банка "Империал", снятой Тимуром Бекмамбетовым. Звание народной артистки России она получила в 1994 году.