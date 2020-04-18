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Российский актер умер после долгой болезни

Борис Курочкин ушел из жизни 18 апреля

Печальную новость сообщили в Рязанском театре юного зрителя, где артист служил с 70-х до конца 90-х годов. Курочкин был настоящим ветераном ТЮЗа, говорится в некрологе.

Актер скончался в субботу после долгой болезни. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу театра.

Курочкин исполнил множество ролей – он выходил на сцену в таких постановках как "Алые паруса", "Ревизор", "Анна Снегина" и других.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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