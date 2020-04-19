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Российский композитор скончался от пневмонии

Александру Вустину было 76 лет

Известный композитор несколько дней назад попал в столичную клинику с воспалением легких. А сегодня, 19 апреля, Александр Вустин ушел из жизни.

"Умер Александр Вустин. Великий художник, в самом простом и полном смысле этих слов. И великий человек. Последний раз мы говорили с ним накануне госпитализации и он сказал: "Теперь я могу хотя бы отчасти понять тех, кто всю жизнь заперт", – сообщила его приятельница Ольга Седакова в Facebook.

Точно неизвестно, был ли у Александра Вустина подвержен коронавирус. По информации журналистов, официальный диагноз – пневмония, - пишет "Известия"

Композитор долгое время оставался в тени, хотя написал музыку к фильму "Анна Карамазофф", представленному на Каннском фестивале. Слава пришла к Александру Вустину в 2017 году, когда он стал первым композитором для Госоркестра.

В 2018 году на сцене одного из крупнейших театров Москвы была поставлена опера Вустина "Влюбленный дьявол". 

Дарья ПЕТРОВА

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