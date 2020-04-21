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Умер российский режиссер

Мэтра не стало на 60-м году жизни

Режиссер сериала "Кулагин и партнеры" Иван Щёголев скончался в московской больнице. По словам Ефима Любинского, продюсера телесериала "Морозова", его коллега умер от вируса. 

Как передает газета "Известия", в больницу Щёголев с коронавирусом попал еще 10 апреля. Союз кинематографистов подтвердил информацию о смерти режиссера на своем сайте. 

Щеголев родился в семье артистов Омского драматического театра. Как напоминает телеканал RT, режиссер снял фильмы "Американский дедушка" и "Бабник-2". Он также работал над созданием сериалов"Почти семейный детектив", "Кошмар на улице Цветочная", "Карпов. Сезон третий" и других. 

Полина ИВАНОВА

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