Ему был 81 год

Том Лестер умер из-за осложнений, которые вызвала болезнь Паркинсона. Он ушел из жизни в Нэшвилле (Теннесси, США), сообщает Foxnews.

Актера не стало в понедельник, 20 апреля. Его смерть подтвердил брат Майкл. В своем Фейсбук он сообщил дату похорон Тома Лестера. Прощание состоится в пятницу, 24 апреля.

Артист прославился благодаря сериалу "Зеленые просторы". Также он снимался в "Санта-Барбаре", "Рыцаре дорог" и многих других.