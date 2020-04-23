Поэтессе было 74 года

Ушла из жизни Алла Гольцева, написавшая множество стихов и песен для знаменитостей. О ее смерти сообщил в социальных сетях Андрей Разин.

Поэтесса работала с Ларисой Долиной, Екатериной Шавриной, Алексеем Глызиным, Алексеем Чумаковым и многими другими артистами. Также Гольцева сотрудничала с группой "Ласковый май".

По словам продюсера группы, она написала около 50 стихов к песням и помогала участникам коллектива в создании собственных хитов.

"При ее непосредственном участии Юра Шатунов написал песню "Детство", – поясняет Разин в "Инстаграм".

Причины смерти 74-летней поэтессы не сообщаются.