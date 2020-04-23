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Заслуженный артист подал в суд на известный столичный театр

Заслуженный артист подал в суд на известный столичный театр
Александр Лырчиков. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер хочет вернуться к работе после отстранения

Александр Лырчиков подал в суд на Московский театр на Таганке. Причиной послужил конфликт с коллегой и последующее отстранение от работы. Эту информацию подтвердили в суде.

Артист требует, чтобы после драки его восстановили в театре, в котором он играл с 1992 года. Лырчиков считает, что лишение его работы было незаконным и теперь ему обязаны выплатить все причитавшиеся премии.

Разбираться в конфликте будет Дорогомиловский суд. Первое заседание пройдет 3 июня, говорится на сайте учреждения.

Скандал произошел несколько лет назад. Актер Роман Стабуров обвинил четырех своих коллег, в том числе и Лырчикова, в захвате театральной власти. Артисты подали друг на друга в суд, однако конфликт закончился дракой, пишет Телеграм-канал "Mash". После этого Лырчикова и отстранили.

В 2008 г. он получил звание заслуженного артиста России. На счету актера десятки ролей в театре на Таганке. Артист играл в постановках "Евгений Онегин", "Мастер и Маргарита" и многих других. Также Лырчиков снялся в эпизодических ролях таких фильмов и сериалов, как "Дальнобойщики" и "Возвращение Мухтара".

Карина СИРАЗОВА

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