Шпица показала фото в одной рубашке
Екатерина Шпица проводит время на самоизоляции, рассматривая кадры прошлых лет. Так, актриса показала своим подписчикам в "Инстаграм" снимок, на котором она предстала блондинкой и в одной рубашке.
Звезда рассказала фанатам, что со светлыми волосами она ходила вынужденно – актриса снималась в таком образе в некоторых фильмах. Однако она была рада, когда смогла вернуть свой природный цвет волос, так как блондинкой ей было некомфортно.
Впрочем, Шпица призналась, что готова к экспериментам ради профессии, правда, кроме одного. По словам актрисы, она не сможет набрать вес ради роли из-за особенности метаболизма. Также знаменитость рассказала, что не понимает, как люди, сидя на карантине, постоянно едят. Она никогда ничего не заедала.
"Все должно быть в меру, вот пожалуй мой неизменный принцип, и касается он не только еды, конечно", – дополнила Шпица.
Поклонники же обратили внимание не на подпись к посту артистки сериала "Полярный", а на фото. Интернет-пользователи отметили, что Шпице идет быть блондинкой, хотя она прекрасно выглядит с любым цветом волос.
"Что блондинка,что брюнетка все равно красотка!", " Не знаю, образ красивый, но не настоящая Катя, на Алису Гребенщикову чем-то здесь похожа", "Катерина, вам очень идет быть блондинкой", – написали комментаторы под постом Екатерины Шпицы.
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