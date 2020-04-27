Актрису обкололи лекарствами

Екатерина Варнава повредила ногу во время съемок шоу "Танцы со звездами". Об этом ведущий программы Андрей Малахов рассказал в эфире.

По словам журналиста, Варнава двигается с трудом, а ее тело перевязано лентами. Звезду обкололи лекарствами, однако артистка станцевала в проекте, несмотря на серьезную травму.

Партнер участницы Comedy Woman Денис Тагинцев подчеркнул в эфире телеканала "Россия 1", что травмировалась Варнава не на репетиции, а просто упала "на ровном месте". "Я молился, только бы не гипс", – рассказал он.

Выручил звездную пару Николай Цискаридзе. Он нашел врача, который помог станцевать даже с такой серьезной травмой, а не просто наложил гипс. Специалист, по словам Варнавы, поставил ее на ноги всего за три дня.

В проекте также получила травму телеведущая Елена Летучая. Звезда сломала ребро, из-за чего ей пришлось отказаться от участия в шоу.