Певец поделился эмоциями после окончания съемок

Победителем шоу "Маска" стал лев, в костюме которого скрывался Анатолий Цой. Участник группы MBAND, наконец, раскрыл свое лицо сначала перед зрителями, а затем перед подписчиками в социальной сети. Там же артист рассказал о своих впечатлениях.

Цой пожаловался, что участие в шоу оказалось для него изматывающим и сложным. Сейчас молодого человека просто разрывает от эмоций. Он признался, что, несмотря на все трудности, получил бесценный опыт и удовольствие от съемок.

"Невероятно! Я до сих пор не могу прийти в себя", – написал Анатолий Цой в "Инстаграм".

В финале программы кроме льва оказались волк и олень. О певице, которая скрывалась в образе последнего персонажа, жюри давно пришло к единому мнению. Их догадки подтвердились: в необычном костюме была Лариса Долина.

Как оказалось, найти артиста для это образа было непросто. Создатели шоу признаются, что надевать маску с рогами мало кто хотел. Продюсер "Маски" призналась в передаче "Новые русские сенсации", что выступать в этом костюме предлагали Софии Ротару, однако звезда в шоу не появилась.

Под маской волка скрывала Карина Кокс – солистка группы "Сливки". Узнать артистку член жюри Гарик Мартиросян смог еще задолго до того, как она сняла свой костюм.

Зрители, посмотревшие финал шоу "Маска", восхитились участием Ларисы Долиной в шоу, а также посмеялись над тем, что Филипп Киркоров до последнего предполагал, что в костюме льва скрывается внук Аллы Пугачевой. Предложение, которое было сделано Софии Ротару, многим комментаторам не понравилось. Они не поняли, зачем звать украинскую певицу в это шоу.

"Серьезно? Предлагали Ротару? Для чего, интересно? Чтобы она свой гонорар перечислила бойцам АТО?", "Как же шикарно пела Долина!!! Совершенно не важно, что она не победитель этого шоу, просто хочется слушать и наслаждаться этим прекрасным голосом", "Самое интригующее шоу, пусть процветает дальше", "Мне кажется, Киркоров будет про Преснякова говорить, даже когда снимут маску", – высказались зрители на "Ютуб".