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Звезда "Содержанок" сделала откровенное признание

Звезда "Содержанок" сделала откровенное признание
Любовь Аксенова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Любовь Аксенова не всегда хотела быть девушкой

Популярная актриса Любовь Аксенова удивила публику неожиданным заявлением: оказывается, в подростковом возрасте звезда сериалов "Мажор" и "Содержанки" мечтала быть мальчиком.

Откровенное признание девушка сделала в беседе с театральным режиссером Константином Богомоловым на его шоу "Коронный выход". Аксенова поделилась личной историей и рассказала, что в школьные годы пережила несчастную любовь. Детская травма сказалась на отношении девушки к миру, и до 16 лет она считала, что лучше быть парнем.

Актриса рассказывает, что до этого возраста делала все, чтобы походить на мальчика: носила одежду старшего брата, курила, хулиганила, – в общем, вела себя как пацан.

Аксенова поняла, что является красивой девушкой только после поступления в ГИТИС. На юную артистку засматривались молодые люди, многие хотели сблизиться с девушкой. Супруг Ксении Собчак тоже отметил особенности характера Аксеновой. По наблюдению Богомолова, актриса обладает мужским умом и осознанной женской энергией.

Напомним, 30-летняя Любовь Аксенова завоевала популярность ролями в сериалах "Мажор" и "Содержанки". Сейчас артистка по-настоящему востребована у режиссеров. Только в текущем году девушка приняла участие в съемках 10 проектов.

Актриса уже семь лет счастлива в браке с продюсером Павлом Аксеновым, с которым она познакомилась в 2012 году на премьере фильма "Шиповник". Влюбленные решили пожениться всего через три месяца после знакомства. Чувства в звездной паре с годами стали только сильнее – этой зимой они сыграли вторую свадьбу, в этот раз в индийском Гоа.

Ольга ФЕДОРОВА

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