Экс-ведущая "Дома-2" ушла с интервью из-за ссоры журналистов

Разборки вокруг "крабового бизнеса" Ксении Собчак продолжаются. Во время второй серии эфира Владимира Соловьева телеведущая сбежала с программы, отключив видеосвязь. Интервью блондинка решила прервать во время перепалки ведущего канала "Россия-1" и присоединившегося к эфиру журналиста Олега Кашина.

Конфликт произошел в шоу "Соловьев Live". Кашин подключился во время беседы Собчак и Соловьева и заявил, что сделал это только для того, чтобы ведущий потом не говорил о том, будто он испугался. Тем не менее обсуждать дело все же не намерен.

"Вы смешной и отвратительный", – высказался Кашин в адрес Соловьева. В ответ телеведущий назвал его "жалким подобием Ленина", но без ума и образования. В это время Собчак и отключила видеосвязь. После эфир покинул и Кашин.

Позже ведущий "Вечера с Владимиром Соловьевым" прокомментировал ситуацию. По его мнению, произошедшее было заранее спланировано журналистами. Кашин специально подключился к эфиру, чтобы "разыграть заготовку" и таким образом дать Собчак уйти, рассказал Соловьев сайту "Комсомольская правда".

Журналист считает, что поведение Собчак – большая ошибка. Так звезда позволила аудитории "прийти к определенным выводам". Кроме того, Соловьев уверен, что экс-ведущая "Дома-2" многое скрывает.

Сама она свой "побег" пока никак не прокомментировала.

Ранее Ксения Собчак вложила деньги в две компании, которые занимались крабовым бизнесом, напоминает URA.RU. Однако после сделку остановил суд.