Умер народный артист России
Ему было 86 лет.
Трагическую новость в четверг, 30 апреля сообщили в Театре музыкальной комедии – там артист служил с 1965 года. Коллектив выразил соболезнования родным и близким Панкова.
"Артист великолепной школы, с прекрасными вокальными и внешними данными, создатель выразительных образов в репертуаре как классического, так и советского репертуара – таким он запомнился и полюбился зрителям", – говорится в сообщении на сайте театра.
Причины смерти народного артиста России не названы. Дату и место похорон Панкова назовут позже.
Самыми яркими ролями актера были Аверин в "Севастопольском вальсе" и Эдвин в "Королеве чардаша". В целом же за все время службы в театре, которому он посвятил всю жизнь, артист сыграл более 60 ролей.
Как отметили коллеги Панкова, каждый образ он "создавал и исполнял с такой самоотдачей и безупречным вниманием, что было очевидно: театр для него – дело всей жизни, сама жизнь".
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