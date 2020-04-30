Альберт Панков ушел из жизни в Санкт-Петербурге

Ему было 86 лет.

Трагическую новость в четверг, 30 апреля сообщили в Театре музыкальной комедии – там артист служил с 1965 года. Коллектив выразил соболезнования родным и близким Панкова.

"Артист великолепной школы, с прекрасными вокальными и внешними данными, создатель выразительных образов в репертуаре как классического, так и советского репертуара – таким он запомнился и полюбился зрителям", – говорится в сообщении на сайте театра.

Причины смерти народного артиста России не названы. Дату и место похорон Панкова назовут позже.

Самыми яркими ролями актера были Аверин в "Севастопольском вальсе" и Эдвин в "Королеве чардаша". В целом же за все время службы в театре, которому он посвятил всю жизнь, артист сыграл более 60 ролей.

Как отметили коллеги Панкова, каждый образ он "создавал и исполнял с такой самоотдачей и безупречным вниманием, что было очевидно: театр для него – дело всей жизни, сама жизнь".