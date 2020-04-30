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Скончалась звезда популярной в СССР поп-группы

Скончалась звезда популярной в СССР поп-группы
Нина Кирсо. Фото: vk.com/ninakirso
Вокалистке было всего 56 лет

Экс-солистка популярной в советские годы группы "Фристайл" Нина Кирсо скончалась на 56 году жизни. После инсульта в 2018 году певица впала в кому и так и не смогла из нее выйти.

О печальном событии рассказала сестра артистки Алла на своей странице в "Фейсбук".

Певица боролась за жизнь два года. Ее коллеги по "Фристайлу" помогали собирать деньги на лечение звезды, большие пожертвования делали и другие знаменитости.

Нина Кирсо проходила лечение в одной из больниц Киевской области. Однако дорогостоящая медицинская помощь не давала видимых результатов, и родные артистки решили продолжить лечение в родной Полтаве.

Состояние певицы было крайне тяжелым. Коллектив группы принял решение взять новую солистку. Песни Нины в группе "Фристайл" сейчас исполняет певица Ната Недина.

Группа "Фристайл" запомнилась слушателям хитами "Ах, какая женщина", "Цветет калина", "Белая метелица" и другими.

Ольга ФЕДОРОВА

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