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Сильно постарел и осунулся: как изменился популярный певец 90-х

Сильно постарел и осунулся: как изменился популярный певец 90-х
Андрей Губин. Фото: Кузьмина Татьяна/TASS:Archive
Герой девичьих грез Андрей Губин впервые за долгое время показался на публике. Некоторых поклонников шокировал его вид

Автор хитов "Мальчик-бродяга" и "Зима-холода" отпраздновал на днях 46-й день рождения. Отмечали это событие узким кругом в Подмосковье – на праздник собрались близкие друзья Губина. Кадры с мероприятия, которое прошло в доме певицы и композитора Ульяны Каракоз, появились на фанатской странице звезды в Инстаграм.

Реакция на свежие снимки была неоднозначной. На одном из фото Губина сняли довольно крупно – видно, что певец похудел и будто осунулся. На это обратила внимание часть пользователей, которых немного шокировал вид изменившегося артиста. Некоторые и вовсе его не узнали.

"Я бы его не узнала", "Постарел", "Ему только 46 а как он выглядит печально конечно",

- написали они.

Однако другие комментаторы встали на защиту Губина и заявили, что он прекрасно выглядит, порадовавшись, что артист наконец-то показался на публике. Кроме того, часть фанатов все еще надеется, что он вернется на сцену (орфография и пунктуация сохранены).

"Очень здоровское фото!!! Любим и ждем!!!" "Что с ним стало? Да все с ним хорошо, он для своих лет хорошо выглядит, посмотрите на его глаза, они горят, красавец, лучший и самый любимый", – высказались пользователи.

Напомним, ранее стало известно, что Губин страдает от болезни нервной системы, которая привела к сильным болям в левой части лица. Она могла быть вызвана постоянным стрессом и недосыпанием, заявили медики.

Как говорил сам Андрей, врачи давно "махнули на него рукой".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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