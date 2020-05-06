Первая жена артиста Лариса Копенкина разоткровенничалась и рассказала свою версию разрыва одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса

Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина – бизнесвумен Лариса Копенкина – рассказала, почему экс-возлюбленный разошелся с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. По ее мнению, причиной расставания стала несовместимость характеров.

"Они все-таки разные люди. Виталин более серьезная, чем Прохор", – отметила предпринимательница. Она призналась, что сама бы не смогла построить семью с человеком без чувства юмора. Возможно, излишняя серьезность Виталины и стала поводом для разлада в звездной паре, считает Копенкина.

При этом экс-жена Шаляпина заметила, что самой первой узнала о романе Прохора с Виталиной. Она рассказала изданию "Собеседник", что в начале этих отношений певец был в восторге от новой возлюбленной.

О нынешней любви Шаляпина – 40-летнйе миллионерше из Канады Татьяне Девис – Копенкина тоже высказалась с одобрением. По мнению бизнесвумен, Татьяна и Прохор – отличная пара. Копенкина порадовалась, что девушка не имеет отношения к шоу-бизнесу и рассказала, что уже пообщалась с новой пассией бывшего мужа по скайпу.

Предпринимательница призналась, что сохранила с бывшим супругом теплые отношения и мечтает женить его на порядочной женщине.

Напомним, отношения Шаляпина и Цымбалюк-Романовской завязались в 2018 г., а в конце 2019-го они объявили о разрыве.

