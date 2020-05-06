Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Названа новая причина расставания Цымбалюк-Романовской и Шаляпина

Названа новая причина расставания Цымбалюк-Романовской и Шаляпина
Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первая жена артиста Лариса Копенкина разоткровенничалась и рассказала свою версию разрыва одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса

Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина – бизнесвумен Лариса Копенкина – рассказала, почему экс-возлюбленный разошелся с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. По ее мнению, причиной расставания стала несовместимость характеров. 

"Они все-таки разные люди. Виталин более серьезная, чем Прохор", – отметила предпринимательница. Она призналась, что сама бы не смогла построить семью с человеком без чувства юмора. Возможно, излишняя серьезность Виталины и стала поводом для разлада в звездной паре, считает Копенкина.

При этом экс-жена Шаляпина заметила, что самой первой узнала о романе Прохора с Виталиной. Она рассказала изданию "Собеседник", что в начале этих отношений певец был в восторге от новой возлюбленной.

О нынешней любви Шаляпина – 40-летнйе миллионерше из Канады Татьяне Девис – Копенкина тоже высказалась с одобрением. По мнению бизнесвумен, Татьяна и Прохор – отличная пара. Копенкина порадовалась, что девушка не имеет отношения к шоу-бизнесу и рассказала, что уже пообщалась с новой пассией бывшего мужа по скайпу.  

Предпринимательница призналась, что сохранила с бывшим супругом теплые отношения и мечтает женить его на порядочной женщине.  

Напомним, отношения Шаляпина и Цымбалюк-Романовской завязались в 2018 г., а в конце 2019-го они объявили о разрыве. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Отменят ли карантин в мае: Путин готовится к большому совещанию

Президент выслушает предложения о выходе из режима самоизоляции в России

Цена на нефть снижается на мировом рынке

Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей