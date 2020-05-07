"Очень больно": обладательница самых огромных губ в мире пожаловалась на неудобства
Андреа Иванова называет себя обладательницей одних из самых больших губ в мире. Над их видом немало потрудились врачи-косметологи: болгарской студентке к 22 годам сделали как минимум два десятка инъекций. Однако перемены во внешности даются блондинке нелегко, она жалуется на неудобства.
Например, есть после процедуры девушке "очень больно", о чем она написала в социальной сети. Однако даже такие испытания не останавливают Андреа – она собирается увеличивать объем губ и дальше.
Некоторые врачи, как отмечает звезда "Инстаграм" считают, что девушка сделала уже достаточно инъекций, но в ближайшие месяцы она намерена увеличить их еще больше.
Андреа Иванова считает, что ее губы являются не самыми огромными на планете, но точно одними из самых больших.
За аккаунтом "Барби" в соцсети следят более 42 тысяч подписчиков, однако большинству из них внешность болгарской студентки не нравится.
"Как же ты себя изуродовала. Это просто ужасно", "Ужас", "Можно только надеяться, что губы скоро лопнут, и она поймет, насколько это глупо", – пишут комментаторы в аккаунте девушки.
Путин при всех отчитал министра экономразвития
Чиновника отстранили от работы над нацпроектами
Лукашенко дал совет мужчинам
Президент Белоруссии призвал женатых "потерпеть" и не целоваться с чужими дамами из-за коронавируса
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
- Исследователя коронавируса убили при загадочных обстоятельствах
- Европа рухнула в экономическую яму из-за пандемии
Здоровье
- Две простые привычки укрепят сосуды головного мозга после 50 лет
- Когда нужно вызывать скорую: Доктор Мясников предупредил россиян
- Тренировка для всех мышц поможет помолодеть за 6 минут в день
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик