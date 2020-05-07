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"Очень больно": обладательница самых огромных губ в мире пожаловалась на неудобства

"Очень больно": обладательница самых огромных губ в мире пожаловалась на неудобства
Андреа Иванова. Фото: instagram.com/andrea.andrea345/
Звезда интернета страдает в погоне за идеальной внешностью

Андреа Иванова называет себя обладательницей одних из самых больших губ в мире. Над их видом немало потрудились врачи-косметологи: болгарской студентке к 22 годам сделали как минимум два десятка инъекций. Однако перемены во внешности даются блондинке нелегко, она жалуется на неудобства.

Например, есть после процедуры девушке "очень больно", о чем она написала в социальной сети. Однако даже такие испытания не останавливают Андреа – она собирается увеличивать объем губ и дальше.

Некоторые врачи, как отмечает звезда "Инстаграм" считают, что девушка сделала уже достаточно инъекций, но в ближайшие месяцы она намерена увеличить их еще больше.

Андреа Иванова считает, что ее губы являются не самыми огромными на планете, но точно одними из самых больших.

За аккаунтом "Барби" в соцсети следят более 42 тысяч подписчиков, однако большинству из них внешность болгарской студентки не нравится.

"Как же ты себя изуродовала. Это просто ужасно", "Ужас", "Можно только надеяться, что губы скоро лопнут, и она поймет, насколько это глупо", – пишут комментаторы в аккаунте девушки.

Дарья ПЕТРОВА

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