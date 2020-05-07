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Умер известный музыкант

Умер известный музыкант
Фото: pixabay.com
У британского артиста остановилось сердце

Вокалист популярной группы Bad Company Брайан Хоу скончался во Флориде. Ему было 66 лет. О смерти музыканта рассказал его сын.

Артист умер 6 мая от остановки сердца, пишет TMZ. Несколько лет назад Хоу перенес инсульт и после страдал от проблем со здоровьем. Другие подробности смерти британской звезды уточняются.

Брайан Хоу стал вокалистом Bad Company в 1983 г. и написал большинство песен к альбому Holy Water. С середины 1994-х музыкант начал сольную карьеру.

Карина СИРАЗОВА

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