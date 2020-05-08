Патрульный извинился перед звездой сериала "Ищейка" за грубость

Конфликт между актрисой Анной Банщиковой и мобильным отрядом самоконтроля произошел в Геленджике. Артистка нарушила режим самоизоляции, из-за чего казак-дружинник грубо высказался в ее адрес. В администрации курорта заявили, что патрульного накажут.

Видео инцидента появилось в сети 7 мая. Казачий патруль подошел к сидящей на лавочке Банщиковой и потребовал предоставить документы. Сама актриса предположила, что нагрубивший ей дружинник был пьян – речь мужчины показалась ей заторможенной.

Однако конфликт разрешился мирно. Звезда "Ищейки" извинилась за нарушение самоизоляции и отметила, что понимает поведение казака – время сейчас непростое для всех, пишет "Кубанские новости".

Атаман Геленджикского районного казачьего общества сообщил, что патрульного накажут. Он также уточник, что дружинник был трезв, а медленная речь – его особая манера разговора.

Сам патрульный также извинился перед актрисой. По его словам, подобные высказывания недопустимы для мужчины.