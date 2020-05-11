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Умер знаменитый актер

Умер знаменитый актер
Фото: Pascal Deloche/Godong/www.globallookpress.com
Комик скончался на 93-м году жизни

Актер Джерри Стиллер умер 11 мая. Об этой трагической новости рассказал его сын Бен Стиллер в "Твиттер". Жизнь комика оборвалась по ествественным причинам. 

Артист написал, что его отец был отличным человеком и всем его будет не хватать.

Джерри Стиллер прославился благодаря роли Фрэнка Костанзы в сериале "Сайнфелд". За участие в этом ситкоме артиста номинировали на премию "Эмми" как лучшего приглашенного актера. Также он снялся в таких легендарных картинах, как "Лак для волос" и "Образцовый самец". Стиллер озвучивал многих персонажей мультфильмов, так его голос звучит в "Геркулесе" и "Короле Льва 3: Акуна Матата". В фильмографии актера более 50 киноработ. 

Джерри Стиллер 62 года прожил в браке с супругой Энн, матерью Бена Стиллера. 

Полина ИВАНОВА

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