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Умерла российская актриса

Умерла российская актриса
Фото: Pascal Deloche/Godong/www.globallookpress.com
Заслуженной артистки РФ не стало на 93-м году жизни

Старейшая актриса Малого драматического театра Светлана Григорьева скончалась 10 мая. Звезда не дожила до 93-летнего дня рождения всего 10 дней. Об этом рассказала пресс-служба храма Мельпомены.

Как говорится в сообщении, актриса посвятила свою жизнь сцене Областному Малому драматическому театру, который позже переименовали в Малый драматический театр – Театр Европы. Первый свой спектакль Григорьева сыграла в 1953 году. 

Она блистала в таких постановках, как "Коварство и любовь","История одной любви" и "Вечно живые".

Актриса также любила писать и выпустила книгу воспоминаний "Еще не вечер". От чего умерла Григорьева, а также когда и где она будет похоронена, не сообщается. 

Полина ИВАНОВА

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