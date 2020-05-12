Автора "Волшебника Изумрудного города" не стало после тяжелой болезни

Мультипликатор-кукольник Борис Савин скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Савина, который оживил большинство объемных персонажей творческого объединения "Экран", не стало 9 мая. Капков написал на своей странице в "Фейсбук", что советский мультипликатор страдал от тяжелой болезни.

Борис Савин стал одним из создателей таких известных мультфильмов, как "Волшебник Изумрудного города", "Дядюшка Ау", "Падал прошлогодний снег" и многих других.

На студии "Союзмультфильм" он работал с Юрием Норштейном, Владимиром Дегтяревым и Романом Качановым. Кроме того, Савин писал рассказы, передает РИА ФАН.

Капков вспоминает о мультипликаторе не только как о талантливом, но и как о добром человеке.