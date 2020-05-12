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Дочь Заворотнюк в цветах засветила глубокий вырез

Дочь Заворотнюк в цветах засветила глубокий вырез
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" сняла пикантное видео

Анна Заворотнюк активно делится с поклонниками мыслями обо всем на свете и публикует свежие снимки и видеокадры. В этот раз дочь Анастасии Заворотнюк поделилась своим восхищением красотой природы. Выяснилось, что молодая красотка отдает предпочтение скромным полевым цветам, которые, по ее мнению, могут поспорить с дорогущими голландскими. Свои размышления она сопроводила фото, где позирует в платье с глубоким вырезом, украсив волосы разноцветным венком. В сторис девушка опубликовала и короткое видео.

"В саду целое море одуванчиков, этот цветок считается сорняком, но мне так захотелось создать из них букет, нарвала и принесла домой, а бабушка сплела из них венок",

– рассказала она на своей странице в Инстаграм.

Подписчики засыпали дочь Заворотнюк комплиментами, назвав ее настоящим воплощением весны (орфография и пунктуация сохранены).

"Ооох, какая красавица", "Ну прям сама весна, в человеческом обличии", "Лесная фея",

– высказались они.

Анна оказалась в центре внимания публики после того, как появились слухи, что ее звездная мама Анастасия Заворотнюк борется с раком. Девушка долгое время отмалчивалась, но недавно решила выйти на связь. Сейчас она активно общается с поклонниками, однако в семейные дела народ не посвящает, не смотря на множество вопросов от переживающих за здоровье актрисы россиян.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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