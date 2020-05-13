Родственник телеведущего рассказал о прибавлении в семействе

Михаил Ширвиндт снова стал отцом. Радостным событием поделился его отец, который добавил, что у телеведущего родился сын. Ребенок стал для знаменитости третьим – у него уже есть сын и дочь от предыдущих браков.

Малыша 61-летнему артисту родила новая возлюбленная, на ней он женился этой зимой. Имя избранницы пока остается в секрете. Как оказалось, в семье появился не один ребенок: незадолго до рождения сына у Михаила Ширвиндта появились на свет внуки-близнецы.

Глава семейства Александр Ширвиндт не мог и представить, что во время "вирусной катастрофы", как сам он описал происходящее, в его жизни произойдет столько радостных событий, дополняет "МК".