80-летний документалист перенес на днях серьезное вмешательство

Борющийся с раком Вячеслав Хотулев попал в больницу. Известного режиссера пришлось срочно оперировать в одной из московских клиник. Об этом пишут СМИ. Под скальпелями хирургов он провел два часа – мужчине удалили часть толстой кишки из-за онкологии.

"Ввиду почтенного возраста и опасений за жизнь Вячеслава Хотулева, врачи приняли решение проводить анестезию интубационно - через специальную трубку, которую ввели непосредственно в дыхательные пути пациента", – цитирует "Комсомольская правда" источник.

Операция завершилась благополучно, отмечает издание. Пока Хотулев остается в больнице под наблюдением медиков. Поводов для опасений нет – режиссер идет на поправку.