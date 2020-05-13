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Онкобольного российского режиссера срочно прооперировали

Онкобольного российского режиссера срочно прооперировали
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
80-летний документалист перенес на днях серьезное вмешательство

Борющийся с раком Вячеслав Хотулев попал в больницу. Известного режиссера пришлось срочно оперировать в одной из московских клиник. Об этом пишут СМИ. Под скальпелями хирургов он провел два часа – мужчине удалили часть толстой кишки из-за онкологии.

"Ввиду почтенного возраста и опасений за жизнь Вячеслава Хотулева, врачи приняли решение проводить анестезию интубационно - через специальную трубку, которую ввели непосредственно в дыхательные пути пациента", – цитирует "Комсомольская правда" источник.

Операция завершилась благополучно, отмечает издание. Пока Хотулев остается в больнице под наблюдением медиков. Поводов для опасений нет – режиссер идет на поправку.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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